يفتتح قريبا.. تعرف على محتويات متحف العاصمة الإدارية

على قدم وساق يجري العمل للانتهاء من صرح يضاف لصروح العاصمة الإدارية، متحف يصل الماضي بالحاضر ويخطو بملوك الفراعنة نحو المستقبل.

ففي ضوء خطة الافتتاحات الأثرية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة تم الانتهاء من اللمسات النهائية لمتحف العاصمة الإدارية والذي تحدث عنه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني خلال كلمته في افتتاح 3 متاحف أمس الأول.

"الوطن"ترصد أهم ملامح متحف العاصمة الإدارية

_يروي المتحف تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهي كالتالي: أولا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم وهي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثاً المستوى الثانى وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض فى هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر.

- وجه الدكتور خالد العناني بإضافة المزيد من القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية لإثراء سيناريو العرض المتحفي، وإعطاء صورة متكاملة لشكل وتطور العواصم المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

كما وجه بوضع خريطة للمواقع الأثرية في مصر عليها أيضا مواقع العواصم المصرية المختلفة عبر العصور، بالإضافة إلى وضع لوحات مصورة لجميع المحافظات المصرية الحالية.

-كما سيتم تطوير منطقة العرض الخارجي للمتحف لتشمل عرض بعض القطع الأثرية وعمل تصميم لاند سكيب لمناطق خضراء يتم زراعتها بنبات البردي وزهرة اللوتس، رمزي الشمال والجنوب عند المصري القديم.