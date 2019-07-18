"الآثار": افتتاح متحف العاصمة الإدارية خلال أسابيع

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم افتتاح متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال أسابيع.

وأضاف وزيري، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة بأكملها تقف خلف وزارة الآثار وخطتها التطويرية، مشيرا إلى أنه جارٍ نقل الآثار لمتحف العاصمة الإدارية الجديد، المتواجد بجوار فندق الماسة الشهير.

وتابع: "الوزارة تعمل في صمت بجميع محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها مدينة تسمى "مدينة الفنون"، وهي التي يقام بها المتحف الآن؛ وأن المسلات التي نقلت من صان الحجر بالشرقية للعاصمة الإدارية نصب منها مسلتين اثنين، تخصان الملك رمسيس الثاني أمام المتحف، رمما بأيادٍ مصرية خالصة.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيفتتح متاحف بمدن أخرى، هي: طنطا، كفر الشيخ، الغردقة، وشرم الشيخ، وقاعدتين بمتحف الحضارة، كذلك سيتم افتتاح قصر البارون، كما سيتم نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير لـ متحف الحضارة، و"هيبقى حدث عالمي".