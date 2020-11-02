بورصة الدواجن اليوم الاثنين 2-11-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرار في الأسواق المحلية اليوم، اليوم الاثنين 2 نوفمبر، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الدواجن بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل تجارة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت استقرار اليوم مقارنة بالأمس، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع للكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 18 إلى 19 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 24 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر حسب المناطق وتكلفة النقل.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنّ أسعار البيض سجّلت 26 جنيهًا للكرتونة من المزرعة، وتباع إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، موضحًا أن سعر الكتكوت الشركات تراوح بين 9 إلى 11 جنيهًا، فيما يتراوح كتكوت الأهالي بين 7 إلى 9 جنيهات

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الأعلاف واصلت ارتفاعها، حيث سجّلت زيادة وصلت إلى 7400 جنيه للطن الواحد، خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يضر بصغار المربين.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وخلال الشهور الماضية عانت رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، حيث استقرت الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاضا بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

انتاج مصر من الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.