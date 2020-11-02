10 معلومات عن "التصالح حياة" لتحمل مخالفات البناء لبسطاء الأقصر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة الأقصر.

"الوطن" استعرضت أبرز المعلومات عن المبادرة التي جالت الأقصر لتخفيف العبء من على كاهل البسطاء بالمحافظة السياحية.

1- مبادرة "التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

2- ساهمت المبادرة في محافظة الأقصر في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة.

3- استفادت الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر في دفع قيمة التصالح الخاصة بها من خلال مبلغ 150 مليون جنيه قامت مؤسسة حياة كريمة لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ9 محافظات من بينها الأقصر.

4- قامت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بحصر حالات المخالفات في البناء، وذلك في قرى "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى والثانية منها على مستوى محافظة الأقصر.

5- بحث المؤسسات المذكورة مدى استحقاق الأسر التي عليها مخالفات البناء في تلك القرى من خلال الدراسة الميدانية الدقيقة ولجان التنمية المجتمعية وبحوث الحالة الاجتماعية.

6- كما تم الاستعانة بقواعد بيانات تكافل وكرامة، حيث أنه تم وضع الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروق والحوادث وكبار السن.

7- حددت مؤسسة حياة كريمة عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض/ رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها ".

8- كما اشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

9- وصل إجمالي عدد المستفيدين في محافظة الأقصر بعد استيفاء جميع شروط الاستحقاق إلى أكثر من 10 مستفيدين.

10- مركزين مستفيدين من المبادرة في المحافظة هما: مركز إسنا بقرية النجوع قبلي ومركز القرنة بقرية القبلي قمولا.