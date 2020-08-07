مجلس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقامولا غرب الأقصر

قاد وفد من رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس محمد أحمد، والمهندس محمد أسامة ممثلى المكتب الفنى برئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، زيارة لمحافظة الأقصر فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً، حيث تفقدوا العمل فى دعم أهالى قرية قبلى قامولا التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر.

وقام الوفد خلال جولته بقرية قبلى قامولا، بتفقد أعمال إحلال وتأهيل وتطوير منازل المواطنين بالقرية، والتى تقوم بتنفيذها جمعية الأورمان، كما تابع الوفد مشروعات إحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بهدف تحسين خدمات الكهرباء داخل القرية، كما تمت متابعة أعمال ترميمات شبكات الطرق داخل القرية بهدف تسهيل حركة المواطنين، وتفقد المعدات التي انضمت للحملة الميكانيكية بالقرية لرفع كفاءة مستوى النظافة بالقرية.

كما تفقد الوفد، وحدة طب أسرة قرية قبلى قامولا والتى ستدخل ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما تفقد الوفد أعمال تطوير وتجهيز المدرسة ذات الفصل الواحد بالقرية التابعة لمدارس التعليم المجتمعى، حيث رافق الوفد خلال الجولة كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، والمهندس ياسر جاد مدير إدارة التخطيط بديوان عام محافظة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لقاء مع الوفد لاستعراض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها داخل المحافظة، حيث أكد محافظ الأقصر على أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المبادرة التى تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.