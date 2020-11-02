  زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقال المتحدث باسم الخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، إن الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا شرق قرية أوست كامتشاتكا.

ووفقا لمديرية الطوارئ، شعر سكان منطقتين في كامتشاتكا بالحدث الزلزالي. وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادي، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.