طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بأرض مطار إمبابة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وزارة الإسكان، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأكَّد وزير الإسكان أنَّ شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني من هنــــا ، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.

وأضاف أنَّ مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، وسيكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online.​