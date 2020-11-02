التصريح بدفن جثث 7 ضحايا لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالبدرشين

صرحت جهات التحقيق بدفن جثث 7 ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص، كانت تقل أطفال مدرسة، بسيارتين إحداهما نقل ثقيل على طريق المريوطية، أمام مدخل مدينة الحوامدية طريق أبو صير، ما أسفر عن وفاتهم وإصابة 11 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات البدرشين والهرم وأم المصريين.

وقررت النيابة العامة عرض السائقين المتسببين في الحادث على الطب الشرعي؛ لاجراء تحليل مخدرات، لبيان مدى تعاطيهم للمخدرات من عدمه.

وتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق المريوطية، دائرة مركز البدرشين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وفرض كردونا أمنيا، ونقلت جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفي "البدرشين العام، والهرم، وأم المصريين"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن سيارة ميكروباص ماركة "سوزوكى"، كانت تقل أطفال مدرسة خاصة، متوقفة بجوار بنزينة على مدخل الحوامدية بطريق المريوطية، وجاءت أخرى من اتجاه الهرم إلى البدرشين بسرعة جنونية، واصطدمت بسيارة المدرسة، ما جعلها تصطدم بسيارة نقل ثقيل على نفس الاتجاه، ونتج عن ذلك وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وقبض على سائقي الميكروباص والنقل الثقيل.

وبالعرض علي النيابة العامة، قررت عرض السائقين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان مدي تعاطيهم للمخدرات من عدمة.

كما قررت الإدارة العامة للمرور، إرسال ملفات تلك السيارات لفحصها لبيان مدي سلامتها للسير من عدمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الـ7 ضحايا، وتستعلم حاليا عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم حول الحادث، لاستلام التحقيقات.