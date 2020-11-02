لميس الحديدي عن حادث ميكروباص البدرشين: شيء مرعب والموضوع بقى خطير

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو لحادث البدرشين المروع الذي وقع أعلى كوبري أبو صير بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "شيء مرعب ومفزع الميكروباص ما فرملش أكيد ماعندوش فرامل وماشي بسرعة رهيبة وكانت السيارة تقل ثلاثة أطفال في طريقهم للمدرسة".

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وأضافت: "جاي يجري وحتى مابصش العربية اللي شايلة الأولاد مش غلطانة التاني جاي بسرعة مابصش حتى سرعة رهيبة تقريبا مافيش فرامل حتى وانتهت الحادثة في النهاية بمصرع ستة أشخاص منهم سائقو مركبة الأطفال وسائق الميكروباص بالإضافة لثلاثة أطفال لقوا حتفهم وسيدة ربما تكون المشرفة أو مدرسة.. ربنا يرحم الجميع ويصبر أهالي الأطفال".

وأكملت "لازم يكون فيه قانون رادع لفكرة السرعة بالذات الميكروباصات عاوزين قانون ليها لوحدها لا عاوزين قانونين للميكروباصات والنقل لأن معظم حوادث مصر الآن إما من الميكروباصات أو النقل صحيح النقل بدأت تتظبط بعض الشيء لكن الميكروبصات لسه ماشية براحتها.. فيديو مفزع ومؤلم.. مافيش كلام يتقال ".

وتابعت "الموضوع بقى خطير بيروح فيه أرواح كتيرة أطفال وكبار يعني ضحايانا من حوادث المرور أكبر من ضحايانا في حوادث الإرهاب على الأقل الإرهاب معركتنا مع العدو لكن المرور ناس بتروح بلا ثمن أو سبب عيال رايحة المدرسة المفروض يعملوا إيه؟".