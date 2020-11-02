مكرم: تناشد المصريين بالخارج سرعة إرسال المظاريف عقب التصويت مباشرة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، أن انطلاق تصويت المصريين بالخارج اليوم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يأتى استكمال للحق الدستورى الذى بدأه المصريين فى الخارج فى المرحلة الأولى.

خط ساخن بين غرفة عمليات وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال تصريحات لها من غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج، أن هناك خط ساخن بين غرفة عمليات وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات بدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء غدا.

وناشدت المصريين فى الخارج فى الخارج المشاركة فى بناء الدولة والحياة النيابية ، فضلا عن مناشدتها سرعة إرسال المظاريف للبعثات الدبلوماسية بمجرد التصويت.

ووجهت وزيرة الهجرة، الشكر للمصريين فى الخارج شارك على مشاركتهم فى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، موضحة أن مشاركة المصرى بالخارج فى انتخابات مجلس النواب تعتبر جزء من رد الجميل للدولة.

‎ويأتي دور غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

و‎تُتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.