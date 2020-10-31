وزيرة الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وحل مشكلات المصريين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تستعد حالياً للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بغرفة عمليات مهمتها حل مشكلات المصريين فى الخارج وتشجيعهم على التصويت. وأكدت، فى حوارها مع «الوطن»، اهتمام القيادة السياسية بالصناعة، وتدريب العمالة المصرية على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لإحداث نمو اقتصادى.

كيف استعدت وزارة الهجرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب؟

- شكلت الوزارة غرفة عمليات فى المرحلة الأولى لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب، وكان من ضمن مهامها تذليل الصعوبات التى كانت تواجههم وتشجيعهم والرد على جميع الاستفسارات، وحالياً نعمل على تجهيز غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية.

ما سبب اختيار ملف الصناعة كمحور أساسى لمؤتمر «مصر تستطيع» المقبل؟

- القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف الصناعة فى مصر خلال الفترة الحالية، فكان لا بد أن يتم اختيار الصناعة كمحور أساسى للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وذلك للاستفادة من خبراء مصر بالخارج فى مجال الصناعة.

هذه النسخة تنطلق فى غياب الراحل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.. فكيف ترين المؤتمر بدونه؟

- يجب أن نتكلم بصراحة شديدة لأن وزارة الدولة للإنتاج الحربى هى الأكثر استفادة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، كما أن الفريق الراحل محمد العصار كان دائم الحضور فى جميع نسخ المؤتمر، وطلب قبل رحيله أن تناقش النسخة القادمة من المؤتمر ملف الصناعة.

ما الجهات التى سيتم التعاون معها فى المؤتمر؟

- نتعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربى، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع، وتم عقد لقاء مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة دعم الصناعة والاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج فى مجال الصناعة، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مع الشركاء المعنيين فى مجال الصناعة، مثل اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والقطاع الخاص أيضاً.

كيف يتم تحديد الخبراء المشاركين فى المؤتمر؟

- من خلال معرفة احتياجات الدولة فى مجال الصناعة، وسيتم ذلك من خلال ورش العمل التى ستُعقد فى الفترة المقبلة بين الجهات المشتركة، فمصر لديها العديد من مجالات الصناعة مثل صناعة النسيج والأدوية.

متى يتم دعوة الخبراء للمشاركة فى المؤتمر؟

- سيتم عقد ورشة عمل الأسبوع المقبل فى الهيئة العربية للتصنيع، وبناءً على نتائج الورشة تتم دعوة المشاركين، بناءً على توصيات الجهات المشتركة، والتى يتم إعدادها من خلال المشاركين فى الورشة، وهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية والهيئة العربية للتصنيع.

ما الهدف من المؤتمر؟

- الهدف إعطاء فرص لجميع خبرائنا فى الخارج فى مجال الصناعة أن يأتوا إلى مصر ليتعرفوا على إنجازات مجال الصناعة، والاستفادة من خبراتهم فى التطور الصناعى الذى تشهده مصر حالياً.

وماذا عن دور الشباب فى المؤتمر؟

- الشباب لهم دور فاعل فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، من خلال ورش العمل الخاصة بالشباب الموهوبين فى مجال الصناعة، ولا بد أن نؤكد أننا لدينا شباب موهوبون فى مجال الصناعات اليدوية، ويجب التركيز على هؤلاء.

هل تتم الاستفادة من الشباب الدارسين بالخارج؟

- بالطبع، تتم الاستفادة من الشباب الدارسين بالخارج، من خلال البرنامج الذى تم إعداده لهم، وفى حالة وجود الدارسين بالخارج فى مصر خلال عقد المؤتمر بالفعل سيكون لهم دور كبير.

القطاع الصناعى يحتاج إلى عمالة مدربة على التكنولوجيا

ماذا عن دور التعليم الفنى فى المؤتمر؟

- «مصر تستطيع بالصناعة» يدعم التعليم الفنى فى مصر، فالصناعة المصرية لا تحتاج فقط إلى الآلات الصناعية، بل تحتاج أيضاً إلى أيدٍ عاملة مدربة للعمل على التكنولوجيا المتطورة، وسيتم عقد ورشة عمل بالمؤتمر تتحدث عن دور التعليم الفنى بمصر.

متى ينعقد المؤتمر؟

- بعد عقد ورشة العمل التى من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل يتم تحديد التخصصات المطلوبة وبعد ذلك سيتم تحديد موعد المؤتمر.

هل يتم تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين على غرار «مصر تستطيع بالاستثمار»؟

- بالطبع ستكون هناك زيارات ميدانية لجميع المشاركين فى المؤتمر وذلك طبقاً لكل تخصص.

رجال الدين منوط بهم تعريف الشباب بالفرص البديلة عن الهجرة غير الشرعية

بعد بروتوكولات التعاون بين وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية فى مبادرة «مراكب النجاة»، هل ترين أن هناك دوراً للدين فى مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

- الدين يلعب دوراً كبيراً فى مبادرة «مراكب النجاة»، حيث إن الشعب المصرى متدين بطبعه، وقريب للغاية إلى الله، والمساجد والكنائس تؤثر بشكل كبير على الشباب، فكان لا بد من التعاون معهم من أجل توعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما أن الشيوخ والقساوسة عليهم دور كبير فى تعريف الشباب بالفرص البديلة عن الهجرة غير الشرعية مثل توفير القروض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، كما أن الدولة المصرية لا تنظر إلى المهاجر باعتباره جانياً، بل تنظر إليه بأنه مجنى عليه.

ما رسالتك لمن يفكر فى الهجرة غير الشرعية؟

- الدولة المصرية هدفها الأول الاهتمام بالشباب، وتستمع جيداً لهم، وتعطيهم الكثير من الفرص البديلة عن الهجرة غير الشرعية، وتحثهم على عدم السماح لسماسرة الهجرة باللعب بمصائرهم.

هل ما زالت أزمة العالقين المصريين بالخارج مستمرة؟

- من المفترض أن جميع المطارات تم فتحها ولم تكن بالصورة التى كانت عليها خلال فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المشكلات التى تم حلها خلال الفترة الماضية مثل أزمة العالقين المصريين الذين كانوا يسافرون إلى الكويت من الإمارات.

الوزارة كان لها دور كبير فى تدعيم العلاقات مع قبرص واليونان من خلال مبادرة «العودة للجذور».. فما آخر تطورات تلك المبادرة؟

- سنعيد فكرة تبادل الزيارات بين شباب قبرص واليونان ومصر، لمعرفة التاريخ والثقافة المشتركة بين الدول الثلاث، ومن المفترض عقد اجتماع ثلاثى قريباً بين وزراء قبرص واليونان ومصر لتحديد تاريخ الزيارة.

ماذا عن مؤتمر الكيانات المصرية فى نسخته الثانية؟

- كان من المفترض أن يتم عقد المؤتمر فى أغسطس الماضى، ولكن بسبب جائحة كورونا لم يُعقد، ويعتبر المؤتمر فرصة لمعرفة آراء المصريين بالخارج وتوحيد آرائهم، ومن الممكن أن ينعقد بعد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، ولا بد أن نشير هنا إلى أن مؤتمر الكيانات المصرية الأول أذاب الكثير من الخلافات بين المصريين بالخارج، حيث تم مؤخراً عقد لقاءات مع بعض الكيانات المصرية بالخارج.

وما محتوى تلك اللقاءات؟

- دار الحديث عن الكثير من القضايا المهمة، وكان أهم تلك القضايا مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب وتشجيعهم من أجل ارتفاع نسبة المشاركة، والمبادرات التى تم انطلاقها مبكراً.

"نورت بلدك"

نعمل حالياً، بالتعاون مع وزارة التخطيط، على تلك المبادرة، من خلال الاستمارات التى تم توقيعها من المصريين العائدين من الخارج، ويتم بعد ذلك تصنيف فئاتهم العمرية ومحافظاتهم، والمهن التى يمتهنوها من خلال هذه الاستمارات.