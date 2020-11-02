مد فترة سحب كراسات شروط المجمعات الصناعية

مدت هيئة التنمية الصناعية فترة سحب كراسات الشروط الخاصة بالحصول على وحدات التجمعات الصناعية في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وأعلنت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن آخر موعد لسحب الكراسات في محافظات (الإسكندرية - البحر الأحمر - المنيا - الغربية - الأقصر - بني سويف - سوهاج)، سيكون 5 نوفمبر الجاري، بدلا من اليوم 2 نوفمبر.

وكانت الهيئة قررت طرح كراسات الشروط لعدد 1657 وحدة صناعية جديدة بدءا من الثلاثاء 13 أكتوبر لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، وأكدت وزيرة الصناعة نيفين جامع في تصريحات سابقة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات ، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات ، وتكاليف مقابل تقديم العروض .

وأشارت إلى أن الوحدات سيتم تخصيصها للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية ، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيه للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 م2 و792 م2، لافتةً إلى انه سيسمح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة .