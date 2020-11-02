التحقيق في اتهام "بلطجي" بتشويه وجه شقيقين بـ"مية نار" بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب التحقيق في بلاغ مقدم من شقيقين، تاجري ملابس، يتهمان "مسجل شقي خطر"، بالقاء "مياه نار" على وجههما، بسبب خلافات مالية، أثناء استقلالهما قطار "طنطا - المنصوره".

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة، العقيد أحمد الحوشي، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول مواطنين إلى مستشفى المحلة العام، مصابين بحروق مختلفة في منطقة الوجه، وتبين أن المجني عليهما شقيقان، وبسؤالهما أكدا أنه أثناء استقلالهما قطار "المنصورة - طنطا"، فوجئا بالمتهم يلقي بزجاجة "مية نار" عليهما، وفر هارباً، وأفادا بوجود خلافات مالية مع المتهم.

وعلى الفور، أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسمي أول وثاني المحلة، وقوات من الشرطه السريه والنظامية، لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية، تحت إشراف الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة، من جهودها للقبض على المتهم وتسليمه للعدالة، ويجري فحص كافة دوائر وجود "المسجل شقي خطر"، ومتابعه نشاطه الإجرامي، في عدد من مناطق السكنية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.