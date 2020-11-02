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وزير الدفاع في زيارة رسمية للبرتغال لدعم علاقات التعاون العسكري

كتب:

محمد مجدي
11:10 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
الفريق أول محمد زكي

الفريق أول محمد زكي

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة صباح اليوم، على رأس وفدٍ عسكري رفيع المستوى، متجهًا إلى البرتغال، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وستشهد الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البرتغالية ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

تأتي زيارة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى البرتغال؛ تلبية للدعوة الموجهة من جوا جوميز كرافينهوا وزير الدفاع البرتغالي لدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

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