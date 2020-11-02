محافظة الإسكندرية توقف بناءً مخالفًا بأحد العقارات في سيدي بشر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم، والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، في ضوء الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء.

وواصلت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفني الهندسي، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ إذ أوقف البناء بأحد العقارات بسيدي بشر بحي المنتزة أول، وتم التحفظ على 2 لودر وخلاطة لبناني وبريمه وبامب توزيع أسمنت.

وتواصل الأحياء شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى أحياء الإسكندرية؛ للتصدي لظاهرة إشغالات الطريق، ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور.

وفي هذا الصدد، شن حي الجمرك، برئاسة رجب عبدالرازق، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، استهدفت شارع "قصر رأس التين، والسيد محمد كريم، وأبو وردة، ورأس التين، وإسماعيل صبري، وصفر، وحمام الورشة"، أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات، والتحفظ علي كمية من الإشغالات المتنوعة.

وتوجهت حملة لحي المنتزه ثانٍ، برئاسة اللواء اشرف بهجت؛ لرفع الإشغالات المخالفة بشارع "ابن شلتوت بالعصافرة بحري، ومصطفى كامل، واسكوت"، وتم التحفظ على كمية من المضبوطات.

وتمكنت الحملات التي توجهت لكل من حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع، من إزالة 50 حالة إشغال والتحفظ عليها، شملت منطقة المطار وشارع النصر ومحيط محطة سيدي جابر.

وفي حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، واصلت حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي، وتوجهت الحملة إلى شوارع: "محرم بك، والاسكندارني، وايزيس، وعبدالمنعم سند، ولاجيته"، ورفعت عددا من حالات الإشغالات المتنوعة.

كما شن الحي حملة أخري لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع "سعد زغلول، وبولانكي، وعلي شوشة النبي دانيال، وجرين، وعرفان، وبوالينو"، وأزيل خلالها ورفع عدد 12 حالة أشغال متنوعة، والتحفظ عليها.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام، شملت ️شارع "البيطاش، والهانوفيل،️ وإسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر".

وفي حي المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، واصل الحي حملاته المكبرة لإزالة الإشغالات بشارع القاهرة، ونقل الباعة الجائلين لسوق شارع 30، ورفعت الإشغالات وإزالة التند والسقايف المخالفة.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملاته لإزالة الإشغالات والحواجز الحديدية المخالفة، شملت الحملة شارع باسيليوس، ومحور المحمودية.

وخلال تلك الحملات رفعت وأزيلت الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين كافة، والتحفظ عليها، استجابة لشكاوى المواطنين، ومازالت أخرى مستمرة على نطاق الأحياء؛ للتصدي لتلك الظاهرة.