الهيئة الوطنية للانتخابات: إعادة في 5 دوائر في الإسكندرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، جولات الإعادة داخل 5 دوائر في الإسكندرية هي محرم بك، سيدي جابر، المنتزه، الرمل، والدخيلة.

وجاءت جولات الإعادة في الدوائر الانتخابية كالتالي:

دائرة محرم بك، تجرى الإعادة بين 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، وهم "محمد جبريل، حصل على 39 ألفا و386 صوتا، وعمرو كمال 16 ألفا و292 صوتا، ومحمود قاسم 29 ألفا و111 صوتا، وهيثم الحريري 22 ألفا و60 صوتا".

والإعادة في دائرة المنتزه أول، بين 7 مرشحين على 4 مقاعد، وهم النائب أبو العباس تركي 51303 أصوات، محمد حسين الحمامي 36134 صوتا، النائب عبدالفتاح يحيى 29384 صوتا، أشرف سردينه 35597 صوتا، النائبة مي محمود 23222 صوتا، مروه التوني 17932 صوتا، ومحمد الجمسي 13124 صوتا.

وفي دائرة الرمل الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا، محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217 صوتا، علي الدسوقي أحمد عبدالمولى 20357 صوتا، عفيفي كامل عفيفي إبراهيم 19779 صوتا، النائبة إلهام خميس إبراهيم حسن 14998 صوتا، النائب عمر جمال عمر محمد 17619 صوتا.

وفي دائرة سيدي جابر يخوض الإعادة 4 مرشحين على مقعدين، وهم مجدي الوليلي 21250 صوتا، أحمد المصري 16225 صوتا، مصطفى أبو زهرة 8684 صوتا، النائب سمير البطيخي 6759 صوتا.

وفي دائرة الدخيلة، إعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم حسين العقاري 70083 صوتا، محمد عبدالناصر 62000 صوت، أحمد حسن خيرالله 23674 صوتا، مصطفى الطلخاوي 54328 صوتا، منى حسن 26925 صوتا، وأحمد خليل "حزب النور" 34350 صوتا.