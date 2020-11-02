إسلام إبراهيم عن ظهوره بمهرجان الجونة: "كنت عاوز أعمل حاجة مطرقعة"

قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه كان يريد أن ينفذ شيئا مختلفا خلال مهرجان الجونة: "كنت عاوز أعمل حاجة مجنونة ومطرقعة ومختلفة، وتتناسب مع طبيعة المكان، وكانت حاجة لطيفة والأستايلست اللي عملت الشغل هي حد جديد ودلوقتي الصحفيين والبرامج بيكلموها، وأنا مبسوط إن أنا كنت سبب في تشجيع موهبة جديدة".

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "ورق مسلسل بـ100 وش كان جيد للغاية، وعمرو الدالي وأحمد طارق كانوا عاملين شغل يجنن، لكن المخرجة كاملة أبو ذكري بتحس إن الفنان لما يرتجل لو هو عنده الملكة، ده بيخلي الشخصية طبيعية أكتر وأقرب للقلب".

وتابع الفنان: "في أفيهات كنت برتجلها في مسلسل بـ100 وش، لكن ده ميمنعش إن الورق كان عظيم، لكن في حاجات كانت بتطلع كده تلقائي، بتجيب تاريخ المصيبة وكيف نشأت، وبتعشق المعاناة وبتموت في ضيق التنفس، كل دي حاجات ارتجالية من عندي، وكانت بتعجب كاملة أبو ذكري فبتقولي قولها".

وأشار إسلام إبراهيم، إلى أن كل شخص لديه جزانب كثيرة: "أنا أحيانا ببقي شوية متطرف المشاعر، أما ببقي مش عاوز أضواء وهادي جدا وبيتوتي وقاعد في البيت، وأوقات ببقي عادي ومنطلق، وساعات ببقي جد جدا ومركز في شغلي، وساعات ببقي طفل أوي، ومش عاوز أي قيود، لذلك بالفعل كلنا فينا 100 وش، لكن الأقرب لشخصيتي الهدوء".

واستطرد إسلام: "أحلى تعليق عجبني لما كنت في مهرجان الجونة، وكنت لابس حملات بيضا اللون، وقالوا الراجل ده ماضي عقد مع ماذر كير أو شيكو؛ لأني بروح للألوان اللي ببقي شايف فيها حتة طفولية كده".