إسلام إبراهيم عن علاقته بالفنانة زينب غريب: "أختي"

علق الفنان إسلام إبراهيم، على ارتدائه بدله باللونين الأسود والأبيض، قائلا: "سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر".

وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحاته، بالحفلة الختامية لمهرجان الجونة 2020، والمذاع على فضائية "ON E" أن الفيلم الخاص بتجسيد القضية الفلسطينية كان الأفضل بالنسبة له بعدما شاهده في المهرجان، ويتمنى أن يفوز بعدد كبير من الجوائز: "شرح القضية بنعومة".

وأوضح أن الفنانة زينب غريب هي بالنسبة له "أخته" ولن تجمعهم خطوبة في المستقبل: "كل اللي كانوا معايا في مسلسل "100 وش"، كلهم أخواتي علشان تكونوا عارفين".

ومن جانبها، قالت "زينب"، إنها سعيدة بحضورها لمهرجان الجونة في نسختها الجديدة 2020، وتعمل حاليا على تصوير أحد الأعمال الدرامية لمنصة "Watch It"، والذي سيظهر للنور قريبا.

وانطلق، مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.