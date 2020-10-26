إسلام إبراهيم يوجه رسالة لدنيا ماهر عبر "الوطن": انتي غالية عندي أوي

وجه الفنان الشاب إسلام إبراهيم رسالة عبر "الوطن" للفنانة دنيا ماهر، بعد تردد شائعات مؤخرا حول ارتباطهم عاطفيا، قائلا: "انتي غالية عندي أوي، يارب أشوفك أنجح نجمة في الدنيا".

ونفى "إبراهيم" الأخبار المنتشرة التي تم تداولها حول ارتباطه بالفنانة دنيا ماهر، التي شاركته مسلسل بـ"100 وش" في شهر رمضان الماضي.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن دنيا أقرب صديقة له منذ فترة طويلة، ويعتبرها بمثابة شقيقة كبرى له لأنها أكبر داعم له على الكثير من المستويات وليس المهني فقط.

وكان الفنان إسلام إبراهيم حرص على حضور حفل فيلم "The Furnace" من بطولة الفنان أحمد مالك والذي عرض بقاعة المؤتمرات ضمن فعايات مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق على منتقدي ظهوره خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي قائلًا: "لبست أوحش وأغرب من امبارح عشان المنتقدين يحرموا يعملوها مرة تانية".

وكشف حقيقة تصوير فيلم "بـ100 وش"، قائلا: "إحنا بنسمع زيكم ومفيش حاجة لسه بشكل رسمي بس غالبا هيبقى فيلم لأن أستاذة كاملة مش حابة تعمل مسلسل تاني 30 حلقة لأنه بياخد وقت ومجهود كبير و100 وش تفاصيله كتيرة، والفيلم هيبقى ألطف وأحسن لينا كلنا".

وأوضح "إبراهيم" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أنه حاليا يصور أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، "سعيد أوي بالتجربة ومبهور طول الوقت طول ما أنا واقف قدامه ويا رب تبقى حاجة لطيفة وتحبوني فيها".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

ومن جانبه، قال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، وملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.