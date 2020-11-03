كيفية تخزين الملابس الصيفية بطريقة صحيحة قبل فصل الشتاء

بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف، والبدء في الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، يبدأ المواطنون تدريجيًا في التخلي عن الملابس الصيفية الخفيفة وتخزينها لفصل الصيف المقبل، واللجوء للملابس الخريفية أو الثقيلة نسبيًا لتتناسب مع برودة الجو.

وتستعرض "الوطن" الطريقة الصحيحة لحفظ وتخزين الملابس الصيفية بطريقة صحيحة وفقًا لموقعي the Spruce وHouse Beautiful على النحو التالي:

الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الصيفية

1. تخزين الملابس نظيفة، وعدم تخزينها متسخة أو ذات روائح كريهة، حتى لا تبقى فيها البقع حتى الموسم المقبل ويصعب التخلص منها.

2. فرز الملابس وتحديد أي منها ستحتفظ به وترتديه باستمرار، والاستغناء عن الملابس التي لن ترتديها مرة أخرى عن طريق التخلص منها أو التبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية.

3. تصنيف الملابس أولًا، جزء خاص بالملابس الملونة وآخر بالملابس المطبوعة، وجزء ثالث الملابس البيضاء، ويفضل أن توضع كل قطعة في كيس بلاستيكي أبيض شفاف بمفردها منفصلة عن القطعة الأخرى حتى لا يحدث أي تغيير بالألوان بسبب التخزين.

4. تطبيق الملابس وطيّها وعدم وضعها فى الأكياس والصناديق بشكل عشوائي وذلك لتوفير مساحة تخزين أكبر.

5. يجب تنظيف منطقة تخزين الملابس بعناية وإزالة الغبار والأوساخ والحشرات.

6. يفضل وضع مناديل ورقية معطرة بين قطع الملابس للإبقاء على رائحتها الجيدة.

7. احفظ الملابس في مكان بارد وجيد التهوية بعيدًا عن الضوء الصناعي أو الطبيعي.

8. دائمًا ضع اسما في كل صندوق بحيث يمكنك بسهولة سحب الحقيبة الصحيحة الصحيحة إذا كنت بحاجة إلى أي قطعة منها.

9. إذا كنت تخطط لتعليق الملابس للتخزين، فعليك تحديد الشماعات القوية التي لن تصدأ أو تلطخ الأقمشة.

10. من فترة لأخرى يجب فتح الخزانة لدخول الهواء لحماية من تراكم الأتربة.