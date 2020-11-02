عاجل.. النيابة توجه 3 اتهامات لطفل المرور و4 من أصدقائه

وجهت النيابة العامة لنجل القاضي المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور" و4 من أصدقائه، اتهامات "التنمر والإهانة والسخرية" من أفراد الشرطة، بعد ظهور فيديو تنمر جديد عثرت عليه النيابة العامة في أثناء فحص هاتف أحد أصدقاء المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في أثناء استجوابها للمتهم في الفيديو الأول، والذي ظهر فيه خلال سؤال شرطي عن رخص السيارة وتهكم عليه وبفحص هاتف المتهم وهواتف 4 من أصدقائه، عثرت النيابة على فيديو جديد بهاتف أحد أصدقائه ظهر فيه المتهم يتنمر على شرطي بقوله: "أنت بتعمل إيه يابني".

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم نجل القاضي، و4 من أصدقائه فجر أمس، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة قررت في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.

كما قررت النيابة العامة أيضًا إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.