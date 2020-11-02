"أديب" عن طفل المرور: "مش هناخد أبوه وأمه بذنبه.. ومحدش فوق القانون"

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة طفل المرور الذي سخر واعتدى على فرد شرطة المرور، قائلا: "كل يوم فيه كتير من الأطفال وغير الأطفال بيركبوا عربيات بلا رخص، بياخدوا العربية من ورا ماما أو بابا وده بيحصل كتير وشيء متداول، إنما تسألني سؤال ليه الفيديو دة عمل مشكلة للناس؟ محدش سكت عن هذا الأمر".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "اللي عمل (هنتريش) للناس أن فيه عقدة عند المصريين اسمها الناس اللي على راسهم ريشة، الفيديو ده على فكرة كان ممكن يعدي، إنما هو ابن مين، عقدة المصريين هو انت ابن مين في مصر؟ وعارف بتتكلم مع مين؟ وهذه مسألة قامت في مصر من أجلها ثورات، إنه مفيش عدل ده فيه ناس هي وعيالها على راسها ريشة وفيه ناس مش عارفة تغطي جسمها بريشة".

وتابع: "في حقيقة الأمر أنه في سويعات قليلة استطاعت الداخلية أنها تجيب الواد من أفاه والعربية، وفي سويعات كانت النيابة حققت مع الطفل وأخذت أقواله وخدوا عليه تعهد وطلبوا من نجدة الطفل تحويله لجلسات نفسية، والنيابة أصدرت بيانا واضحا بتفاصيل الحكاية مفيش حد فوق القانون يعني محدش (طرمخ) أبوك بيشتغل قاضي أبوك بيشتغل ظابط أبوك بيشتغل إعلامي أي حاجة شكلها مزوقة كدة ملناش دعوة يتم القبض على الطفل والتحقيق معه بسرعة وتظهر البيانات للناس".

وتابع: "نناشد الناس اللي بتشرع القانون، برا طفل زي دة له مثلا بيتحط في مراكز للانضباط في أوروبا وأمريكا، بيتحط 15 يوم بيبقى له قاضي، ويقرر أنه يضعه للانضباط، لأن ممكن الطفل دة كان يقتل حد وهو بيجري في العربية، الواد مش متربي خالص، ومش مع الناس اللي جاية على الأب والأب، مش باخد ده بذنب ده".