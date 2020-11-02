حسن أبو الروس عن "شيكالاستيك": كنت بحلم أكون "توب"

احتفل الفنان حسن أبو الروس، الذي حقق انتشارًا كبيرًا بظهوره في مسلسل "بـ100 وش"، بنجاح أغنية "شيكالاستيك"، التي طرحها قبل أسبوعٍ تقريبًا، حيث تُعد هذه الأغنية هي الأولى التي تجمعه مع فرقة "المدفعجية" وأمير عيد.

وعلق حسن أبو الروس، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على نجاح الأغنية وتصدرها قائمة الأكثر استماعًا على موقع "أنغامي"، قائلًا: "الحمد الله أغنية (شيكالاستك) في التوب على أنغامي.. طول عمرى كنت بحلم إني يبقى ليا أغنية على التوب شكرًا لكل واحد وصلها لكده.. وشكراً".

وجاءت أغنية "شيكالاستيك" في المرتبة الثامنة عشر، بين الأكثر استماعًا على "أنغامي"، حيث استوحيت فكرتها من لوعه بالاسم الذي تحمله الأغنية، التي اشتهر بها ويُرددها حال وصفه أي شيء أو تصرف مُبهج أو حتى عند الهروب من الواقع وتخيل عالم فضائي وخيالي يغوص فيه في بحر من البهجة والتفاؤل والسعادة.

أغنية "شيكالاستيك" تُعيد حسن أبو الروس للساحة الغنائية بعد قرابة سنة منذ آخر أغنياته "كفاية إنك معايا" التي جمعته مع الفنانة ليلى عز العرب، بعد احترافه مجال الغناء منذ عامين عبر تقديمه أغنية "يا نجم يا ستار" التي تم إهدائها لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول العالمي محمد صلاح.

وتجاهل حسن أبو الروس، أزمة "بـ100 وش" واتهام مخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري، بأبطال العمل، بالغرور، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".