أحمد شفيق يصل إلى مقر محاكمته في قضية إهدار المال العام

وصل الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمه جنايات القاهرة بالعباسية لحضور جلسة محاكمته مع 2 آخرين، في اتهامهم في القضية "إهدار المال العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد برغل، والسعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد.

يذكر أن الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، مثل أمام محكمة الجنايات مجددا بعد 7 سنوات من مغادرة دائرة الإتهام في قضايا جنائية أُتهم فيها، بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، جلسة 5 سبتمبر المقبل، لإعادة محاكته واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد وزارة الطيران" المدني، والتي يواجهون فيها اتهامات بإهدار المال العام.

وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد برغل، لنظر القضية.

كانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.