أحمد شفيق يحضر محاكمته في "فساد الطيران".. ودفاعه يطلب التأجيل

بعد 7 سنوات من الحكم ببراءته في قضية فساد وزارة الطيران المدني، حضر أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة، ومتهمان اثنان آخران من قيادات قطاع الطيران المدني، في أولى جلسات إعادة المحاكمة.

"شفيق" حضر جلسة اليوم، وعُقدت الجلسة بدون حضور ممثلي وسائل الإعلام، وطلب الدفاع، أجلًا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر المقبل.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.