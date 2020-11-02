محافظ أسيوط: تنظيم جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي بمدينة أبوتيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما خاصا بالدراسة والتخطيط للسنوات القادمة في كافة القطاعات الخدمية ووضع حلول للمشاكل مستقبلاً، لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية التشاور والاستماع للمواطنين في مختلف القضايا ووضع حلول لمشاكلهم طبقا للإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة.

وأكد على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، وفقا للمواعيد المحددة مسبقا خاصة مشروع المخطط الاستراتيجي لشوارع مدينة أبوتيج.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج لمناقشة التعديلات التي قد تطرأ على الشوارع الرئيسية عند التطبيق، بقاعة الاجتماعات الرئيسية الكائنة بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج.

وأضاف، أنه تم استعراض كامل لمشروع المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج وآثاره على الشوارع من توسعة وزيارة في عرض الطرق والشوارع الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة خاصة الشوارع الرئيسية، إذ تناول المخطط الاستراتيجي الحيز العمراني للمدينة والاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع وكذلك المشروعات الخدمية المستقبلية التي تحقق هدف المخطط تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والمدعوين الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة والوقوف على آراء المواطنين والمجتمع المدني ومدى قابليتهم لعمليات التوسعة التي سوف تحدث في الشوارع.

يذكر أن جلسة الاستماع بشأن المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج تمت بحضور يسري عمران رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز، والمهندس شعبان أحمد ممثل المكتب الاستشاري للمشروع، والمهندس خالد بكر مدير المركز الإقليمي للتخطيط بأسيوط، والمهندسة ماريانا هاني ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة سميرة مصطفى مهندسة التخطيط بالمحافظة، وعدد من المهندسين بالإدارة الهندسية والمتابعة ومديرين الإدارات بالوحدة المحلية بأبوتيج ومسئولين تنفيذيين وشركاء التنمية من المجتمع المدني والمواطنين المعنيين بالمشروع بمركز أبوتيج.