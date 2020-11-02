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تجديد حبس قاتل مدير مركز شباب بسبب تصوير الفتيات بكفر شكر

كتب:

حسن صالح
12:36 م | الإثنين 02 نوفمبر 2020
القتيل

القتيل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس "عاطل" متهم بقتل مدير مركز شباب بدائرة مركز كفر شكر، أثناء مشاجرة نشبت بينهما، نتيجة معاتبة المجني عليه للمتهم، بسبب قيامه بتصوير بعض الطالبات أثناء خروجهن من درس خصوصي بجوار منزله، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقعت أحداث الجريمة في قرية "كفر عزب غنيم"، التابعة لمركز كفر شكر، الأربعاء الماضي، حيث أقدم شاب "عاطل" على قتل مدير مركز شباب طعناً بأداة حادة "مطواة"، بسبب تصوير المتهم عدداً من الطالبات أثناء خروجهن من درس خصوصي بجوار منزل الضحية، فحدثت مشاجرة بينهما، أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، جرى خلالها طعنه بسلاح أبيض، حيث سقط قتيلاً في الحال.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بمقتل "صلاح. ع. ط"، 57 سنة، مدير مركز شباب، في مشاجرة مع "محمد. ج. ع"، 23 سنة، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، لقيامه بتصوير الطالبات خلال خروجهن من الدرس، حدثت مشاجرة بينهما، أخرج على أثرها المتهم سكيناً وطعن المجني عليه عدة طعنات، حتى أرداه قتيلاً في الحال، كما أصيب نجل المجني عليه، خلال المشاجرة، وجرى نقله إلى مستشفى بنها الجامعي في حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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