نجل عاصي الحلاني: أسرتي بالكامل أصيبت بكورونا وشفيت منه

كشف الوليد الحلاني، نجل الفنان الكبير اللبناني عاصي الحلاني، إصابة أسرته كاملة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأشهر الماضية.

وقال "الوليد"، فى تصريحات لقناة "دبي"، أنه ووالده ووالدته وشقيقته أصيبوا بالفيروس اللعين رغم تواجدهم في منزلهم، وعدم تعرضهم للناس بشكل كبير.

وأكد "الوليد"، أن الأسرة شفيت من الفيروس، وعاد كل منهم لاستكمال نشاطاته الفنية والغنائية من جديد.

وشارك عاصي الحلاني في الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، والتي أُقيمت في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي وشارك بها عدد كبير من الفنانين المصريين.

وقدم عاصي الحلاني خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أغنيتين الأولى بعنوان "هنبنيها" مع مدحت صالح وياسمين علي وهايدي موسي، والثانية أغنية وطنية خاصة به بعنوان "أيوه يا مصريين".

أغنية "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع "زووم ميكس"، وماستر ماهر صلاح.

وكتب "الحلاني"،عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقتها وعبر عن سعادته قائلا: "سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر.. (أيوه يا مصريين) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".

وكان الحلاني قد اشار فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى تلك المشاركة قال فيها "شرف كبير وعظيم أن أشارك في تلك الحفلات الوطنية المصرية التي أرى فيها حب المصريين لي، وشرف كبير أن أشدوا وسط قامات فنية مصرية".