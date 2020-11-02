عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يتسبب في القبض عليه

تسبب مقطع فيديو جديد مدته 95 ثانية، في القبض على "طفل المرور" نجل القاضي و4 من أصدقائه، وظهر الطفل في الفيديو هو وآخر في أثناء التنمر على الشرطي والتعدي عليه لفظيا قائلا له: "أنا كفيل أكلك علقة أموتك".

حالة من الهلع والبكاء، أصيب بها طفل المرور و4 من أصدقائه عقب القبض عليهم بعد خروجه من سرايا القسم البساتين.

وكشف مصدر أمني أن الطفل نجل القاضي أصيب بالبكاء، وردد "والله معرفش ولا شتمت حد وأنا اعتذرت للأمناء وبعتذر لكل الناس سامحوني، كما رددها زملاؤه الأربعة المقبوض عليهم في تلك الواقعة.

وقال المصدر أن الأطفال الـ5 ألقي القبض عليهم، فجر اليوم، من داخل منازلهم بعدما رصدت الجهات المختصة مقطع فيديو لايف نُشر من قبل طفل المرور وأصدقائه بالتعدي على رواد السوشيال ميديا، ما أثار غضب المواطنين، وبناء عليه أصدرت الجهات المختصة قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا بضبط وإحضار الطفل نجل القاضي مرة أخرى، وجرى تحديد زملائه الـ4، وتبين أنهم مقيمين بالمعادي والبساتين وبالتنسيق بين مباحث قسمي شرطة البساتين والمعادي، ضُبط الأطفال الـ5، وأصيبوا بحالة من الهلع والخوف، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

ونشر الطفل "أحمد أ.ع.أ" صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة "صديق والد الطفل" 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين المتابعين.

وهنأ أحد المتابعين الطفل عبر الفيديو، قائلًا: "كفارة يا حريقة"، ذلك الاسم الحركي الذي كرره أصدقاء الطفل خلال الفيديو ويبدو أن طفل واقعة المرور يشتهر به، فيما رد أحد أصدقائه في تكبر، "هو متسجنش.. إحنا معندناش حد بيتسجن ياعم".

بينما غضب الطفل من الشتائم التي وجهها بعض متابعي "اللايف" له، ليرد عليها بأبشع منها، قائلًا: "إحنا متربيين، وبنشغل وميشغلناش، واللي هيشتمني هشتمه".

وبدا الفيديو وكأنه احتفال صغير لأصدقاء الطفل "حريقة" به، بعد تسليمه لأهله من قبل النيابة، ليتبادلوا الضحكات والنكات بالشتائم.

وظهرت موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فور انتشار مقطع فيديو لطفل يعتدي على أحد رجال المرور بعد السخرية منه، وطالبه الشرطي بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم عليه وسأله عن الكمامة، وفي أثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.