إسلام إبراهيم: "الجونة" أول مهرجان أحضره.. ومبسوط إني كنت تريند

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن المسلسل الذي يحضر له حاليًا مع الثلاثي المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، والفنان يحيى الفخراني، ليس كوميديًا فقط، ولكنه عمل اجتماعي متكامل.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يحضر أي مهرجان قبل مهرجان "مش مكسوف إني أقول كده، والتجربة كانت جديدة عليا، لكن مبسوط أني أول مرة بحضر مهرجان، وأنا محقق حاجة، ومن الناس اللي عملوا تريند على الريد كاربت، كنت مبسوط جدا، واتفقت أنا ودنيا نجرب اللحظة مع بعض لأنها صديقتي ومرينا بإحباطات كتيرة، وكنا بنقوي بعض، ورتبنا إننا هندخل وكل حاجة هتبقي مع بعض علشان نبقي فاكرين إن اللحظة الحلوة دي هتضيع الإحباط اللي عدى علينا طول السنة".

وتابع، "فيه ناس كتير معندهاش ثقافة الريد كاربت، لكن الريد كاربت صناعة مش تفاهة لأننا بنشغل الأستايلست، مصممين أزياء اللي ممكن ميبقاش عندهم الرواج ده طول السنة، وكل دول ناس بيشتغلوا وبدأوا يشوفوا طريقهم بشكل جيد من خلال لبس الممثلين".

وأشار، إلى أن الشخصية التي سيقدمها في مسلسله الجديد تحمل اسم "سعيد"، بينما يجسد الفنان كريم عفيفي دور "سعد"، والفنان رامي سمير وحيد "مسعد".

وتطرق إلى السينما، قائلًا "كان بيتعرض عليا أفلام لكن للأسف هي من نوعية الأفلام اللي مش كبيرة وممكن نشوفها في الأعياد والمناسبات، وكانت أفلام صغيرة من اللي بتقعد أسبوع في السينما وبتبقي مش جيدة، وبعد كده بتنزل في التليفزيون، لكن محسيتش إني هبقى سعيد في التجارب دي، لذلك ركزت في الدراما وقولت أعمل لنفسي مجال في الدراما أحسن، والسينما لما تيجي تبقي جاية سينما بجد وأفلام كبيرة".