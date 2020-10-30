محافظ الغربية يوجه باستمرار حملات النظافة في شوارع المحلة والسنطة

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، عن استمرار حملات النظافة بطريق الزراعي "سمنود –المنصورة" بداية من قرية ميت عساس وحتى كفر العرب، حيث تم رفع 4 طن قمامة من قرية بهبيت الحجارة ومنطقة محطة المياه والوحدة الصحية، بالإضافة إلى رفع 2 طن من القمامة بقرية الراهبين، واستمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات بباقي الوحدات المحلية في نطاق المركز.

جاء ذلك في ضوء اهتمام وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار حملات النظافة، ورفع المخلفات في جميع أرجاء المحافظة بشكل دوري مدار اليوم، حفاظًاعلى صالح المواطنين.

ومن جانبه قام اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بالمرور ومتابعة أعمال النظافة ومسح الطرق بالوحدة المحلية بشبراقاص، مع استمرار رفع المخلفات في باقي الوحدات المحلية.

وفي حي أول المحلة الكبرى، قامت منظومة النظافة بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة، ورفع أكوام القمامة بكافة مناطق الحي ومازالت حملة النظافة مستمرة حتى الآن بمناطق أبو راضي ومحلة البرج والسكة الوسطى وشارع نعمان الأعصر.

واستمرت أعمال النظافة في نطاق حي ثان المحلة الكبرى على مدار اليوم من رفع تراكمات القمامة والمخلفات المتراكمة وغسل بلدورات مدخل مدينة المحلة من سكة طنطا وميدان الشون وشارع البحر وباقي الشوارع بالمدينة.