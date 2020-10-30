وزير قطاع الأعمال: شركة برأسمال 100 مليون جنيه لتطوير نادي غزل المحلة

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن تأسيس شركة مساهمة برأسمال 100 مليون جنيه، لدعم القطاع الرياضي وملاعب فريق كرة القدم بشركة غزل المحلة، على أن يجري إنشاؤها بموجب حق انتفاع لمدة 20 عامًا.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي له، اليوم، أن الوزارة بصدد دعم فريق كرة القدم من خلال تطوير ملاعب التدريب وحمامات السباحة، إلى جانب إنشاء مطاعم وصالات متكاملة علي مساحة 20 فدانًا.

وأشار "توفيق" إلي التنسيق الكامل مع وزير الشباب والرياضة لتطبيق لوائح النهوض بمنظومة القطاع الرياضي بأموال مصرية فضلا عن تطوير مرافق النادي بتكلفه مالية تصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه من خلال التنسيق مع البنوك ورجال الأعمال عوضًا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

كان وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية، قد كرّما فريق كرة غزل المحلة، أمس، لصعوده للدوري الممتاز، وشاركهما الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وعدد من قدامي اللاعبين بالنادي.

وحرص وزير قطاع الأعمال علي تهنئة لاعبي الفريق وسط أجواء احتفالية وعروض استعراضية وأشاد بتاريخ شركة غزل المحلة ونشاطها الرياضي طوال 7 عقود مضت حقق خلالها الفريق الكروي تاريخا عظيما في بطولات كأس مصر والدوري العام.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن تطوير النادي سيحقق رضا أبناء الشارع المحلاوي، كما أعلن عن عدم وجود نية لبيع نادي غزل المحلة فضلا عن طرح رؤي لتطويره ورفع كفاءة الملاعب الرياضية ومنشآتها وفق معايير حق الانتفاع لأحد المستثمرين من أجل تعظيم الموارد المالية للشركه خلال الفتره المقبلة، لافتًا إلى تدريب العاملين في قطاع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار والقاهرة لرفع كفائتهم وتأهيلهم على تشغيل الماكينات الحديثة المزمع تشغيلها وافتتاحها الرسمي خلال ٤ أشهر.

وكشف "توفيق" عن توافر المواد الخام من الغزول والمستلزمات الصناعية وتوزيعها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج وتسويقها لكافه المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص .

فيما أكد الكابتن "هشام عزمي" مستشار تطوير قطاع الرياضة بوزارة قطاع الأعمال، أن الوزارة بصدد تطوير ملاعب نادي غزل المحلة وفق ثلاث مراحل اساسية أهمها نادي العاملين بشركة الغزل علي مساحة ٢٦٠٠ متر مربع، ورفع كفاءة حمام السباحة .