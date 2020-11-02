رئيس الأركان يعود لمصر عقب المباحثات السودانية

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته إلى دولة السودان، لبحث أوجه التعاون مع الجانب السوداني الشقيق.

وأسفرت المباحثات عن إعداد إطار توافقي، تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، والعمل المشترك للتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات، وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية.

كان الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

والتقى رئيس الأركان، خلال الزيارة، وزير الدفاع السوداني، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية.

وأكد وزير الدفاع السوداني، عمق العلاقات التي تربط مصر والسودان، وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

وأشار رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، إلى أنّ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماعات يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أكد الفريق محمد فريد، أهمية تطوير مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لمصر والسودان، مشيراً إلى وجود توافق في الرؤى لصياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

وأوضح أنّ ما جرى الاتفاق عليه خلال المباحثات، يلبي طموحات البلدين في البلدين والأمن والاستقرار والتنمية.

حضر المباحثات قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.