بعد واقعة "طفل المرور".. أبرز مراكز تعديل وتقويم السلوك في القاهرة

أوضحت مصادر في المجلس القومي للأمومة والطفولة- خط نجدة الطفل، أنّه سيتم إخضاع الطفل (أ. أ. ع)، المعروف بـ طفل المرور، لجلسات تأهيل وتعديل السلوك بالمجلس، السبت المقبل، وفقًا لتكليف من النيابة العامة بدراسة حالة "طفل المرسيدس" الاجتماعية والنفسية، وهي عبارة عن جلسات مع أخصائي نفسي، لتعديل سلوكه العنيف وتقويمه، وإزالة أي أفكار سلبية متعلقة به.

وترصد "الوطن" أبرز الأماكن التي تقدم جلسات لتعديل وتقويم سلوك الأطفال في القاهرة، على النحو التالي:

مركز التخاطب الشامل بالمطرية

يقدم المركز كورسات في التخاطب وصعوبات التعلم والتوحد وتعديل السلوك، والمقاييس النفسية واختبارات الذكاء، كما يوفر جلسات تأهيلية التخاطب وصعوبات التعلم وفرط الحركة، ويمكن التواصل مع المركز من خلال رقم التليفون: 01147626979.

مركز الشمس للتخاطب

ويقدم المركز دعما كاملا، ووحدات للتخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات، وجلسات لصعوبات التعلم واختبار الذكاء، ويوجد للمركز عدد من الفروع بـ"عين شمس، وفيصل، والهرم، ومدينة نصر"، ويمكن التواصل مع المركز من خلال التليفون: 01270756267 - 01092975341

مركز التخاطب النموذجي بالعجوزة

ويقدم المركز خدمات اختبار صعوبات التعلم، واختبارات التلعثم والتهتهة، واختبارات السلوك التكيفي للتعرف على العمر العقلي للطفل، كما يقدم نظامًا مكثفًا للتخاطب وتنمية مهارات الطفل، وتدريبات مكثفة للتركيز والانتباه وتعديل السلوك، وفق أحدث فنيات تعديل السلوك، ويمكن التواصل مع المركز من خلال التليفون: 01033805858

مركز كلامي للتخاطب بالمعادي

ويستقبل المركز حالات تأخر الكلام والتوحد ومتلازمة داون وضعف السمع، وكذلك الأطفال بنظام اليوم الكامل ويشمل البرنامج تخاطب "جلسات فردية وجماعية"، وتعديل سلوك، وعناية بالذات، من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، من الأحد إلى الخميس.

ويمكن التواصل مع المركز من خلال التليفون: 01142241162 - 01229136323، أو البريد الإلكتروني info@kalamee.com