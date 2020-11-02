شريف عامر عن "طفل المرور": الولد حاسس إنه متحصن

علّق الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على القضية التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، والمعروفة إعلامياً بـ"طفل المرور".

وكتب "عامر": "هل أنا من أقلية لم تندهش أو تُصدم لفيديو ما انتشر باسم طفل المرور.. هذا حالنا، نراه ونعيشه، يمارسه الأقوى على الأصغر بغض النظر عن السن.. يمارسه من فقد وافتقد كل شيء لكن امتلك القدرة".

وتابع، "بغض النظر عن الطبقة والمكانة، هذا مجتمع تربى ونشأ على إحساس بأن لكل تجاوز مخرجاً ما يمارسه الجميع.. الاستثناء هو بعض ما تبقى من قيم أو أخلاق تربي عليها أصحابها فمنعتهم من التغول، أو الافتراء، أو استحلال الخطأ".

وأضاف "اللافت الوحيد بالنسبة لي، أنه حتي بعد انتشار الصور، وارتفاع الموجة، والدخول في أزمة، وإحساس الطفل بأنه محصن، لم يجد من يأخذ التليفون من يده، أو يحاول بأي درجة منعه من ظهوره الإلكتروني الثاني، ولو بدافع حمايته والعين عليه، للدرجة دي".

وصلة مزاح تتحول إلى كابوس

وتحولت وصلة من المزاح والاستهتار والتعالي حاول طالب بالصف الثالث الإعدادى، تأديتها وتصويرها بالفيديو هو واثنان من زملائه، إلى واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام وجهات التحقيق خلال الأيام الماضية، حيث تحول الطالب إلى أكثر شخص مطلوب للتحقيق.

ففي ميدان بيتشو بمنطقة زهراء المعادي، كان الطفل الذى يدعى أحمد يقوم بجولة أخيرة بسيارة والده المرسيدس سوداء اللون، والتي باعها والده، وأراد الصغير التجول بها قبل تسليمها لمالكها الجديد، فاستقل السيارة هو واثنان من زملائه وأثناء عبورهم الميدان اعترضهم رجل مرور بعد أن لفت انتباهه الطفل الذي يقود السيارة.

ضحكات ساخرة وتعالٍ

طلب رجل المرور من الطفل رخص القيادة، ليرد عليه الطفل بطريقة غير لائقة وسخر منه، "إنت إزاي تعمل لي كده؟.. ماتحطش إيدك عليا".

أعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرًا: "فين الكمامة بتاعتك، طب ابعد وشك عني بقى"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت ضحكات مصور الفيديو "معييش رخص".

وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل "طب سيب لي العربية"، فى نفس الوقت الذى انطلق فيه الطفل بسرعة كبيرة، وكاد يدهس الشرطى تحت العجلات وفر هاربًا.

انتشار الفيديو

عقب ذلك بساعات، انتشر الفيديو لمجموعة شباب داخل السيارة، يضحكون على حديث الطفل الذي ظل يسخر من الشرطي أثناء حواره معه وطلبه للرخص، بينما كان يطل عليه رجل الشرطة من نافذة السيارة وأثار الفيديو سخط العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية المختصة بفحص الفيديو، وتبين أنه يظهر طفلًا يقود سيارة وفي أثناء ذلك يقوم أحد رجال المرور بإيقافه لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول، فيما يحاول الطفل السخرية منه ثم الهرب بالسيارة، وتم إجراء عملية فحص لتحديد مكان قيادة الطفل للسيارة وتحديد هويته والسيارة التي كان يقودها وبيان عما إذا كان الفيديو قديم وتم فحصه من قبل القوات من عدمه.

بيان النائب العام

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بيانًا حول الواقعة، ذكر فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر المستشار النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.

أسرة الطفل تسلمه للشرطة

قامت أسرة الطفل بتسليمه إلى قسم شرطة البساتين عقب تداول الواقعة إعلاميًا وصدور بيان من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى الواقعة، وكشف مصدر أمني فى تصريحات لـ"الوطن" أن الطفل يُدعى أحمد وهو طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المعادي.

وقال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته، وإن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وإن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

وأشار الطفل إلى أنه فعل ذلك على سبيل المزاح هو واثنان من أصدقائه اللذان كانا يستقلان السيارة معه، مبديًا اعتذاره وندمه على ما بدر منه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة البساتين على السيارة، وأحيل الطفل لنيابة الطفل التي تولت التحقيق في الواقعة.