رئيس منطقة أسوان الأزهرية يفتتح المعرض السنوي للتربية الفنية والاقتصاد

افتتح الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الاثنين، المعرض السنوي للتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية المقام بمعهد الشيخ هارون بالصداقة الجديدة، ويشارك فى المعرض معلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية وبعض طلاب معاهد المنطقة.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام بمنطقة أسوان الأزهرية،ـ " يحتوي المعرض على لوحات زيتية ، وأعمال يدوية، وتشكيل فني، ومجسمات وأشكال بخامات البيئة، ولوحات خط عربي، وأشغال تريكو وكروشيه وتطريز وملابس جاهزة، بالإضافة إلى الوسائل التعليمية من ابتكارات وإبداعات معلمين وطلاب نادي العلوم بالمنطقة، والتى تم تصميمها باستخدام الخامات المختلفة، كما تقدم عبدالحميد بالشكر لكل من شارك فى نجاح المعرض، في حضور فاطمة مكاوي، موجه عام التربية الفنية، وحنان مصطفى، موجه الاقتصاد المنزلي، ومعمر عبدالراضي، رئيس قسم الوسائل التعليمية، ومحمد فرغلي، موجه عام الحاسب الآلي بالمنطقة".

وقال عبدالباسط قناوي، مدير التعليم النموذجي بمنطقة أسوان الأزهرية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من ارتداء الطلاب وكل العاملين بالمدارس الكمامات، فضلًا عن تسليم المدارس الكاشف الحراري لقياس درجة حرارة الجسم، كما تم التعقيم ومراجعة النظافة العامة للفصول ودورات المياه، مؤكدًا: "كنا على أتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لـ"قناوي" والشيخ أحمد عبد الحميد مدير منطقة أسوان الأزهرية، لمعهد أسوان النموذجي الابتدائي، ومعهد أسوان الابتدائي بالطابية، ومعهد الفتح المبين الابتدائي بالمحمودية بمدينة أسوان.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية، على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على نظافة المعاهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ما جاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، للتنسيق والمتابعة فيما يستجد من أوضاع مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.