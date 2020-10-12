محافظة أسوان تكرم أوائل الشهادات الأزهرية

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، في فعاليات تكريم أوائل طلاب الشهادات الإزهرية، اليوم، بحضور الشيخ أحمد عبد الحميد، مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، والقيادات التعليمية والأزهرية وعدد من أسر الطلبة والطالبات.

وفى كلمته قدم محافظ أسوان التهنئة للمتفوقين من أبناء المحافظة فى الشهادة الأزهرية، مؤكداً أن تكريم المتميزين بمثابة حافزاً قوياً لاستكمال تفوقهم العلمى ليكونوا دائماً فى طليعة شباب الوطن القادر على مواجهة التحديات، ما يؤكد أن الدولة المصرية تولي إهتماماً بالغاً بالمتفوقين والنابغين لإيمانها الراسخ بأن العلم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيل واعي ومُدرك لمسئولياته تجاه بلده.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتطوير التعليم الأزهري، تزامنًا مع الدور الرائد للأزهر الشريف فى دعم التنمية المجتمعية ومشاركته فى البناء والعمران بالقرى والمناطق النائية.

وفى ختام الفعاليات، قام السكرتير العام بتوزيع الهدايا على 35 من الطلاب المتفوقين بمختلف الشهادات، علاوة على تكريم 35 من العاملين المحالين للمعاش بالمنطقة الأزهرية، وأسر العاملين المتوفين، فضلاً عن عدد من أعضاء جمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف.