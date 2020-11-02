محافظ أسيوط: رفع كفاءة الشوارع وتطويرها للتخفيف على المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بمراكز وقرى المحافظة لتسهيل العمل والحفاظ على الطرق وعدم إتلافها أو تكسيرها والعمل على رصف وتمهيد الطرق ورد الشئ لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية وخاصة رفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة ، وبحضور عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، يسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط.

وناقش الاجتماع نسب تنفيذ خطة الرصف بعدد من المراكز، والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بالمراكز وتربط بين القرى بنطاق المحافظة للتخفيف على المواطنين في النقل والانتقال وتحقيق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة الشروط الهندسية والفنية في أعمال الرصف طبقاً للمواعيد والجدول الزمني المقرر مسبقاً لافتاً إلى متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق والشوارع بالقرى الأكثر احتياجاً والتي كان مقرر تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك قبل انتهاء المرحلة الأولى منها واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً واستعداداً لبدء المرحلة الثانية من المبادرة مشيراً إلى التأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات كل على حدى لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للشروط الهندسية والفنية.