بعد إنكار أبطال "بـ100 وش" اتهام "أبو ذكري".. هل كانت تقصد شريف دسوقي؟

أثارت تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعدما هاجمت عددًا من ممثلي مسلسلها الأخير بـ"100 وش"، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

ونفى أبطال "بـ100 وش" تهمة الغرور عن أنفسهم، حيث قالت الفنانة زينب غريب، "الفرصة اللي حضرتك اديتهالنا ومكناش نحلم بيها، متمناش نشوف حد مننا بيستغلها غلط، ومع حضرتك إن الغرور هو اللي بيقتل الممثل فنيا، ويكون مجرد شكل ملهوش معنى، وأتمنى تفضل الناس بسيطة، وعلى طبيعتها، ونكون العيلة اللي نفتخر بيها طول العمر".

بينما أوضح الفنان مصطفى درويش، "غرور ليه، إحنا مين أصلًا، إحنا فعلًا لسه الناس بتنده لنا باسم الشخصية، نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فبلاش نخسرهم".

وتابع الفنان إسلام إبراهيم حديثه، "أنا ودنيا براءة.. ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس.. والله العظيم مش أنا".

أما الفنان حسن أبو الروس، فنشر صورة تجمعه بالمخرجة كاملة أبو ذكري وعلق عليها قائلاً، "شرف كبير ليا إني أخش على السجادة الحمراء مع أكتر إنسان أثّر فيا في 2020".

والوحيد الذي لم يعلق على الأمر الفنان شريف دسوقي، حيث لم يدافع عن ذاته بأي شيء، لذا من المتوقع أن يكون كلام "أبو ذكري" خاص به.

يذكر أن الفنانة كاملة أبو ذكري فجرت أمرًا عن أبطال مسلسل بـ"100 وش"، حيث كتبت، "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم.. عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان".

وأضافت، "زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها .. الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".