كاملة أبو ذكري تتهم ممثلي "بـ100 وش" بالغرور: أنتم مين أصلا؟

هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكري ما وصفته بـ"غرور" عدد كبير من ممثلي مسلسلها الشهير "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكتبت أبو ذكري عبر "فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

يذكر أن أبطال المسلسل الرمضاني "بـ100 وش" كانوا على تواجد دائم خلال مهرجان الجونة السينمائي الرابع، وقد لفتوا الأنظار إليهم بسبب إطلالتهم المختلفة والتي تميزت بلفت الأنظار إليهم، فقد حرص إسلام ابراهيم على الظهور بإطلالات مختلفة وألوان لفتت الأنظار إليه منذ بداية المهرجان وإلى نهايته، كما حرص على التواجد بشكل دائم بجوار الفنانة دنيا ماهر إحدى بطلات العمل".

كما ظهر أيضا حسن أبو الروس بإطلالات غريبة على الريد كاربت ببدل مطبوع عليها رسومات غريبة وارتدى نظارات شمسية، وأيضا كان لزينب غريب إطلالات ملفتة للنظر منذ بداية المهرجان حيث ارتدت فستانا مكرمش وأيضا بنطلون بدون بطانة.

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.