"اتهمتهم بالغرور".. أبطال "بـ 100 وش" يردون على كاملة أبو ذكري

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري، رسالة لبعض أبطال مسلسلها "بـ 100 وش"، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قالت فيها: "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت: "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قال لنا يوسف شاهين".

واستكملت: "ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية إلى قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه، أنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره.. وربنا يهدي".

من جانبها علقت الفنانة زينب غريب، إحدى أبطال المسلسل، قائلة: "الفرصة اللي حضرتك اديتهالنا ومكناش نحلم بيها، متمناش أشوف حد مننا بيستغلها غلط ومع حضرتك أن الغرور هو اللي بيقتل الممثل فنيا ويكون مجرد شكل ملهوش معنى وأتمنى تفضل الناس بسيطة وعلى طبيعتها ونكون العيلة اللي نفتخر بيها طول العمر".

وكتب الفنان مصطفى درويش أحد أبطال المسلسل عبر "فيسبوك": "غرور ليه، إحنا مين أصلا، إحنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصية، نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فبلاش نخسرهم".

أضاف: "والله والله أنا ما عارف الأستاذة كاملة بتتكلم عن مين بالظبط، بس لو كنت أنا منهم ومعتقدش ده خالص، فأنا آسف جدا".

بينما علق الفنان إسلام إبراهيم، أحد أبطال المسلسل بطريقة ساخرة، حيث أعاد نشر صورة نشرتها المخرجة كاملة أبو ذكري تجمعه مع الفنانة دنيا ماهر، قائلا: "أنا ودنيا براءة".