مصادر: انتخابات مراكز الشباب بعد إعلان نتائج "النواب"

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة، أنّ انتخابات مراكز الشباب، ستتم عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية للمرحلتين الأولى والثانية خلال نوفمبر الحالي.

الانتخابات تشمل مراكز الشباب التي لم توفق أوضاعها

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ الانتخابات ستجرى في جميع المحافظات، وتشمل مراكزالشباب التي لم توفق أوضاعها بعد تعديل قانون الرياضة.

وأضافت المصادر، أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على إجراء انتخابات جديدة لجميع مراكز الشباب التي لم توفق أوضاعها بمحافظات الجمهورية.

الوزارة أصدرت منشورا لتوزيعه على جميع المديريات للدعوة لجمعيات عمومية

وأكدت المصادر أنّ الوزير أصدر منشورا وتعميما سيجري توزيعه على مديريات الشباب والرياضية في المحافظات، بالدعوة لجمعيات عمومية لإجراء الانتخابات على مقاعد مجالس إدارة مراكز الشباب، في غضون شهرين من توزيع المنشور.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ التعديل الأخير في قانون الشباب رقم 218 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2020، لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة في مراكز الشباب الـ207، التي كانت تخضع لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وكانت تابعة للجنة الأولمبية، وأصبحت وفقا للتعديل تابعة لقانون الشباب.

وفي هذا الإطار، كلف الوزير، مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، بتعميم نشرة على كل مديريات الشباب بالمحافظات بهذا الشأن، ويأتي ذلك بعد أن أرسلت بعض المديريات خطابات لمراكز الشباب بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.

ويبلغ عدد مراكز الشباب نحو 4500 مركز شباب في 27 محافظة، تُستخدم كمنابر للوعي الثقافي ومراكز للتنوير وخدمة المجتمع، وتشهد الآن مهرجان إبداع لمراكز الشباب والتي سيكون لها دور كبير في اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات المختلفة، سواء الفنية أو الثقافية أو الرياضية.