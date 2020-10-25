"صبحي": 2 مليار و300 مليون جنيه عائدات طرح مراكز الشباب للاستثمار

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى لقاء حوارى أمس مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، أن حجم العائد من المشروعات الاستثمارية بلغ حتى الآن 2 مليار و300 مليون جنيه بواقع مليار و300 مليون بمراكز الشباب، ومليار جنيه فى القطاع الرياضى، وذلك دون أن تتحمل موازنة الدولة أى تكلفة، واستعرض الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة، وأبرز المشروعات والبرامج المنفذة للنشء والشباب.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل متوازٍ من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن بناء الشخصية المتكاملة المتزنة هو أساس تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة بدءاً من سن الطلائع ومرحلة الشباب حتى 40 عاماً، لافتاً إلى تنوع البرامج والمبادرات وتوافقها مع متطلبات الشباب.

وتابع «صبحى»: «على مستوى رياضة البطولة فقد شهدت مصر إقامة عدد كبير من البطولات، وفوز أبطال مصر بألقاب العديد من البطولات الدولية».

ودعا الوزير الشباب والفتيات للمشاركة فى حملة «تصدوا معنا» التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة للتصدى للشائعات، والكشف عن الحقائق فى ظل التحديات العديدة التى تواجه البلاد. وطالب «صبحى» الشباب المشاركين فى اللقاء بتجميع مقترحاتهم للعمل على دراستها، وتنفيذ ما يمكن منها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.