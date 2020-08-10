انتخابات جديدة لمراكز الشباب غير الموفقة أوضاعها سبتمبر المقبل

علمت «الوطن» من مصادر مسئولة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على إجراء انتخابات جديدة لجميع مراكز الشباب التي لم توفق أوضاعها بمحافظات الجمهورية.

وأكدت المصادر أن الوزير أصدر منشورا وتعميما سيجري توزيعه على مديريات الشباب والرياضية في المحافظات بالدعوة إلى جمعيات عمومية لإجراء الانتخابات على مقاعد مجالس إدارة مراكز الشباب في غضون شهرين من توزيع المنشور.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التعديل الأخير في قانون الشباب رقم 218 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2020، لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة في مراكز الشباب الـ207، التي كانت تخضع لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وأصبحت وفقا للتعديل تابعة لقانون الشباب.

وفي هذا الإطار كلف الوزير، مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، بتعميم نشرة على كل مديريات الشباب بالمحافظات بهذا الخصوص، حيث يأتي ذلك، بعد أن قامت بعض المديريات بإرسال خطابات لمراكز الشباب بضرورة توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.

ويبلغ عدد مراكز الشباب حوالي 4500 مركز شباب في 27 محافظة، تُستخدم كمنابر للوعي الثقافي ومراكز للتنوير وخدمة المجتمع، وتشهد الآن مهرجان إبداع لمراكز الشباب والتي سيكون لها دور كبير في اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات المختلفة، سواء الفنية أو الثقافية أو الرياضية.