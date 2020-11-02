"مستثمري السياحة": إغلاق فنادق بالغردقة بسبب الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتورعاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم أغلقت أبوابها خلال الأسبوع الجاري، نظرًا لعدم وجود زبائن، بعدما توقفت الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول الأوربية المصدرة للسياح لمصر، فضلًا عن تراجع أعداد المواطنين المصريين المتواجدين بالمقاصد السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بسبب بدء العام الدراسي.

وأضاف عضو الجمعية لـ"الوطن"، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ضربت العديد من الدول الأوربية، وأدت إلى اتخاذها قرارات بالإغلاق التام بسبب زيادة نسب الإصابة بين مواطنيها، ما أثر سلبًا على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال الأسبوع الجاري تبلغ نحو 25%، وفي فنادق شرم الشيخ 20%، وبفنادق مرسى علم 8% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لتشغيل المنشآت الفندقية والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق.

"عبداللطيف": سائحو 3 دول أوربية موجودين بالغردقة وشرم الشيخ حاليًا

وأشار "عبداللطيف" إلى أن هناك 3 دول فقط لا زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن، هي أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، موضحًا أنه من المتوقع أن توقف تلك الدول رحلاتها إلى مصر الأسبوع المقبل، بسبب الارتفاع الكبير في نسب الإصابة بكورونا بين مواطني تلك الدول، ووجود اتجاه لدى حكوماتها لفرض الإغلاق التام ووقف الرحلات الجوية.

ومن جانبه، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن هناك العديد من الفنادق العاملة بالغردقة اضطرت إلى غلق أبوابها بشكل كامل، لعدم وجود نزلاء، والبعض الآخر أغلق بعض المباني داخل الفنادق لتقليل المصروفات، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق العاملة حاليًا بالغردقة لا يتجاوز 30 فندقًا من إجمالي أكثر من 190 فندقًا أعيد تشغيلها بداية من يونيو الماضي.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوربية مثل بريطانيا وفرنسا اتخذت قرارًا بالإغلاق التام، نظرًا لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها.