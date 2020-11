شراكة بين منصتي "ڤيو" و"فوكس بلس" لتقديم إنتاجات هوليوود للعرب

أعلنت منصة "ڤيو" خدمة الفيديوهات الترفيهية حسب الطلب (OTT) الرائدة إقليمياً، شراكة مع "فوكس بلس" كي تقدّم الإنتاجات الهوليوودية والغربية لجمهورها في المنطقة العربية.

ويأتي هذا التعاون كخطوة إضافية في مسيرة نمو العلامة التجارية في المنطقة، ويخدم رؤيتها بإنشاء أكثر وجهة جذابة مدعّمة بالنجوم ومتعددة المحتوى في السوق.

وسيتوفر أكثر من 300 إنتاج غربي للمشاهدين ما بين الوقت الحاضر وشهر ديسمبر، عبر إضافة ما يقارب 100 ساعة من المحتوى إلى "فيو" كل شهر.

ومن خلال تجربة المشاهدة سريعة التحميل من "فيو"، سيحصل الجمهور على محتوى من خمس فئات تتضمن المسلسلات التلفزيونية، وإنتاجات الأفلام الضخمة من هوليوود، وبرامج فوكس لايف، والأفلام الوثائقية الملهمة، وبرامج الأطفال.

وقال شادي أبو النجا، المدير التنفيذي لشركة "فيو" (Viu) بالشرق الأوسط : "استطعنا الوصول إلى أكثر من 36 مليون مستخدم نشط شهرياً في حول العالم، من خلال توفير مجموعة المحتوى الأكثر تنوعاً وتجربة المستخدم المخصصة الممتازة. نعلم ما يرغب به مشاهدونا جيداً، وعبر العمل مع علامات تجارية ذات عقلية مشابهة لنا مثل فوكس بلس، بإمكاننا توفير مكتبة ترفيهية أكثر اتساعاً. نحن واثقون من أن هذا التعاون لن يجذب جمهوراً جديداً فحسب، بل سيضاعف متعة المشاهدة لمستخدمينا الحاليين أيضاً".

ويأتي تعاون "فيو" مع "فوكس بلس" كدليل على التزامها بدخول المزيد من الشراكات، وبناء منظومات ترفيهية مميزة توفر تنوعاً كبيراً في مختلف الأسواق، مع جذب جماهير جديدة باستمرار.

يُذكر أن "فيو" أسست لنفسها قاعدة جمهور في الشرق الأوسط، عبر توفيرها لأفضل الإنتاجات العربية والآسيوية بمختلف أنواعها، مع دبلجة أو ترجمة للغات المحلية، وذلك بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بالأفلام والبرامج التلفزيونية من مختلف الثقافات حول العالم.

وسيتضمن محتوى "فوكس بلس"، المتوفر لمشتركي "فيو بريميوم" (Viu Premium) في المنطقة، مجموعة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات من مختلف فئات "فوكس"، مثل "فوكس سيريس" (Fox Series)، التي تقدم أفضل مجموعة من المسلسلات الأمريكية الدرامية والكوميدية، و"فوكس سينما" (Fox Cinema)، التي تتضمن العديد من أفضل أفلام هوليوود في مختلف الفئات، و"فوكس لايف" (Fox Life)، التي تقدم برامج أساليب الحياة العصرية المحبوبة في عدة مجالات، مثل الطعام والمنزل والأزياء والترفيه والسفر وتلفزيون الواقع، إلى جانب أفضل الأفلام الوثائقية من "ناشيونال جيوغرافيك" (National Geographic)، و"بيبي تي في" (Baby TV) التي تقدم أفضل البرامج الترفيهية للأطفال صغار السن.

وبإمكان المشتركين في خدمة "فيو" المجانية مشاهدة الحلقة الأولى من مختلف مسلسلات "فوكس بلس" المتوفرة.

وسيتاح للجمهور الاستمتاع بالعديد من الأفلام الأكثر شعبية مثل "Rocky"، و"The Maze Runner"، و"Planet of the Apes"، و"Deadpool"، ومن المسلسلات؛ المواسم 1 إلى 10 من "الموتى السائرون" (The Walking Dead)، والمواسم 1 إلى 11 من "Modern Family"، والمواسم 1 إلى 9 من "American Horror Story".