عاجل.. زلزال جديد يضرب إزمير التركية بقوة 4,4 درجة

ضرب زلزال جديد مدينة إزمير التركية بقوة 4,4 درجة، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت الحكومة التركية، صباح اليوم، أن عدد وفيات زلزال إزمير، ارتفع إلى 83 قتيلًا.

وأكد مسؤولون أتراك، استئناف جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير، غربي البلاد.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، ذكرت في وقت سابق أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة، و13 ألف سرير؛ لتوفير أماكن أيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.