اليابان تفتح أسواقها أمامه.. 10 معلومات عن البرتقال المصري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانية أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة وعلى رأسها البرتقال.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية.

‏ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن الأسواق العالمية تشهد احتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

"الوطن" تستعرض في 10 نقاط نجاحات حققها البرتقال المصري.

1- بلغت الصادرات الزراعية المصرية 4 ملايين و532 ألفا و745 طنا من المنتجات الزراعية.

2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و400 ألف و613 طنا خلال العام الحالي.

3- تم تصدير أكثر من مليون و700 ألف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019.

4- احتلت مصر المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار العام الماضي.

5- وفقاً لتقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة التجارة والصناعة بلغت العائدات من هذه الصادرات حوالى 660 مليون دولار، العام الماضي.

‏6- تربعت مصر على عرش موردي الفاكهة العالمية، وشهد العام الحالي إزاحت مصر لأكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم للسوق الأوروبية وهي إسبانيا.

7- فتحت مصر هذا العام 8 أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول منذ يناير، إذ أصبح البرتقال المصري والفراولة المجمدة رقم واحد على مستوى العالم.

8- تعد مناطق النوبارية والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والبحيرة، أكثر الأماكن إنتاجا للموالح في مصر وهي مناطق تصديرية.

9- تبلغ المساحة المثمرة من الموالح في مصر حالياً 300 ألف فدان.

10- تستعد مصر لفتح السوق الأمريكية قريباً أمام الموالح المصرية وعلى رأسها البرتقال.