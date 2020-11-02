"حاول اغتصاب طفلة".. المشدد 6 أعوام لشاب في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد بالسجن المشدد 6 اعوام لشاب بتهمة الشروع في الاعتداء جنسيا على فتاة.

تعود أحداث الواقعة إلى الثاني من سبتمبر 2019، بدائرة مركز شرطة الرياض، عندما شرع المتهم "علي.ز.ي.ا"، في مواقعة أنثى بغير رضاها طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا، من خلال صعوده إلى مسكنها، وأمسكها بيدها لشل مقاومتها، ودفعها على السرير، ومزق ملابسها وجثم فوقها بقصد مواقعتها كرها عنها، إلا انها صرخت فأنقذها الأهالي، وفق أمر الإحالة.

كانت الدائرة ذاتها بمحكمة جنايات كفر الشيخ، أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد للمتهم عما أسند إليه، بتاريخ 2 مارس 2020.