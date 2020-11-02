وزير خارجية السعودية: ممارسات إيران تسببت في زعزعة الأمن

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، أن "ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وجاء ذلك خلال مشاركته في لقاء خليجي ألماني، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.

وقال الوزير السعودي: "نتطلع مع شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

واتهم، النظام الإيراني "بدعم ميليشيات طائفية متطرفة، وتهديد الملاحة الدولية".

وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.

وقال خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي إن "إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين"، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.